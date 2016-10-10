Мирча Луческу: "Роналдо проводил много времени в ночных клубах и не любил тренироваться"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу признался, что был поклонником таланта нападающего Роналдо, с которым он работал в "Интере" в 1998-1999 годах. По словам специалиста, у бразильца были проблемы с дисциплиной.

– Я очень любил Роналдо, но он совсем не любил тренироваться, – цитирует Gazzetta dello Sport Луческу. – Он проводил больше времени в ночных клубах и играть, но без тренировок. Кроме того, помню драку между аргентинцами и бразильцами в раздевалке, в центре которой я оказался. Пришлось вмешаться агентам…