Мирча Луческу: "Чалханоглу поможет "Милану" вернуться на вершину"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, посетивший клубную базу "Милана", отметил, что приехал для встречи с полузащитником Хаканом Чалханоглу. Специалист подчеркнул, что его подопечный по национальной команде может стать важным игроком в итальянском коллективе.

– Приехал для встречи с Чалханоглу, – цитирует MilanNews Луческу. – Хакан является одним из лучших турецких талантов. Он произвел на меня отличное впечатление, очень умный и талантливый игрок. Я уверен, что Чалханоглу поможет "Милану" вернуться на вершину. У него есть все, чтобы стать важным игроком в истории "россонери".

Напомним, что Чалханоглу перешел в "Милан" из "Байера" за 22 миллиона евро. В минувшем сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Германии, в которых он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Этой зимой турок был дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение контрактных обязательств, произошедшее еще в 2011 году.