Миранда: "При де Буре "Интер" делал слишком большой акцент на атаке"

Защитник "Интера" Миранда высказал мнение о том, что под руководством бывшего главного тренера команды Франка де Бура в команде был сделан сильный акцент на атакующие действия. По его словам, задача игроков линии обороны существенно облегчается, когда вся команда работает сообща.

– Сейчас все игроки нашей команды проделывают большой объем оборонительной работы, – приводит La Gazzetta dello Sport слова Миранды. – Когда все действуют сообща, задача игроков линии обороны существенно облегчается. Да, наши защитники обладают высоким классом, однако необходима командная работа. Раньше "Интер" делал слишком большой акцент на игре в атаке, а защищался тремя-четырьмя игроками. Теперь мы все обороняемся вместе, всей командой.

Напомним, что в начале ноября де Бур был уволен с поста главного тренера "Интера" за неудовлетворительные результаты команды. На смену голландскому специалисту пришел итальянец Стефано Пиоли.