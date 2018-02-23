Миралем Пьянич: "Ювентус" хочет сделать требл"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич выразил сожаление в связи с тем, что "Наполи" вылетел из Лиги Европы. Хавбек также добавил, что туринцы хотят одержать победу во всех турнирах.

– Жаль, что "Наполи" вылетел из Лиги Европы, потому что они имели все шансы дойти до финала, – цитирует Sky Sport Italia Пьянича. – Я думаю, что мы будем сражаться с неаполитанцами до конца сезона, и очная встреча может стать решающей. Они идут со скоростью 1000 километров в час, но мы хотим выиграть все.

Мы здесь, чтобы выиграть скудетто, и чтобы добраться до конца в Кубке Италии и Лиге чемпионов."Ювентус" стремится выиграть все, а не только одно соревнование.