Миралем Пьянич: "Юве" даже без Игуаина сделает все возможное, чтобы обыграть "Наполи"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич рассчитывает на победу в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Наполи". Игра состоится в пятницу, 1 декабря.

- Это будет игра между двумя прекрасными командами, которые будут бороться за скудетто до конца, - цитирует Sky Sports Пьянича. - Мы уважаем соперника, но сделаем все возможное, чтобы победить. Это будет сложно, потому что неаполитанцы хороши. Игуаин? Он очень мотивирован, но посмотрим, сможет ли он сыграть. Мы надеемся, но даже если он не сыграет, "Юве" сделает все возможное, чтобы получить три очка.