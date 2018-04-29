02:38 | Футбол — Италия

Миралем Пьянич: "Я не заслуживал и первой желтой, а удаления - тем более"


Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич считает, что он не заслуживал красной карточки в матче 35-го тура чемпионата Италии против "Интера" (3:2). Одним из самых спорных эпизодов стала стычка Пьянича и Рафиньи. Босниец, уже имевший желтую, не получил второе предупреждение. 

– Я несправедливо получил первую желтую карточку, но я могу понять решение арбитра, поскольку он удалил игрока "Интера", – цитирует Sky Sport Italia Пьянича. – Стадион очень давил на арбитра и выпрашивал его показать мне вторую карточку и удалить меня. 

Интер - Ювентус

 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!