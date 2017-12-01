Миралем Пьянич: "Все надеются, что "Ювентус" проиграет "Наполи", поэтому надо выиграть"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич рассчитывает на победу в матче 15-го тура чемпионата Италии с "Наполи"​. Также он отметил, что многие сегодня будут болеть против туринцев, что добавляет мотивации чемпионам страны.

– Это будет отличная игра между двумя соперниками за титул, – цитирует Football Italia Пьянича. – Неаполитанцы скрывают это, но очевидно, что они играют, чтобы выиграть титул. Я искренне поздравляю команду Сарри с тем, что они сделали. Однако, все надеются, что "Ювентус" проиграет, поэтому выиграть у "Наполи" будет еще приятнее.

Матч "Наполи" – "Ювентус" состоится сегодня, 1 декабря, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.