Миралем Пьянич: "Роналду - лучший футболист в мире"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич признался, что считает своего одноклубника Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире. 33-летний португальский форвард стал игроком "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

- Роналду дает нам очень многое, мы счастливы, что он здесь, - цитирует Пьянича Football Italia. - В последние годы он доказал, что является лучшим в мире футболистом. Цели "Ювентуса" на сезон? Мы хотим выиграть все.

Роналду провел за "Ювентус" 2 игры в минувшем сезоне серии А и отметился одной результативной передачей.

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