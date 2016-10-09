Миралем Пьянич: "Для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" сначала нужно выйти из группы"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, в минувшем сезоне выступавший за "Рому", подчеркнул, что туринцы обладают особенным менталитетом. По его словам, черно-белые всегда нацелены на победу.

- Когда я приехал на тренировочную базу, то почувствовал нечто особенное, - приводит Football Italia слова Пьянича. - Здесь даже воздух пропитан стремлением к победе. Это можно почувствовать в каждом из матчей "Ювентуса". Лига чемпионов? Сначала нам нужно выйти из группы, после чего победить в матчах плей-офф. Это похоже на игру в покер.