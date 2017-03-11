08:55 | ФУТБОЛ — Италия

Миралем Пьянич: "Арбитр посчитал, что нарушение достойно пенальти. Мы заслужили победу"

0
0
0
0

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич после победы над "Миланом" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии заявил, что арбитр верно назначил пенальти в ворота соперника. Благодаря этой победе туринский клуб набрал 70 очков и опережает ближайшего соперника на 11 очков в турнирной таблице Серии А.

– Я находился близко к мячу и видел, что рука защитника была вытянута, – цитирует Mediaset Пьянича. – Арбитр посчитал, что это нарушение достойно пенальти. Сегодня мы показали хорошую игру против впечатляющего соперника и должны поблагодарить их за красивую игру. Мы заслужили победу. Слова Доннаруммы? Я не знаю, что он имел ввиду, если честно.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ