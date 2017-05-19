Миралем Пьянич: "Аллегри сделал из "Ювентуса" команду-убийцу"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич оптимистично настроен перед финалом Лиги чемпионов с "Реалом". Ранее туринцы выиграли Кубок Италии, одолев в финале "Лацио" (2:0).

– Победа в Кубке Италии принесла большое удовлетворение, – цитирует Sky Italia Пьянича. – Первая цель достигнута. "Ювентус" борется за победу во всех турнирах. Рад, что мы можем все выиграть. Тренер построил сильную и сплоченную команду. У нас много опытных спокойных игроков, которые вносят решающий вклад в важные моменты. Немало и молодых жаждущих побед игроков. Аллегри сделал из нас команду-убийцу, боевую машину.