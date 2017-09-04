Мино Райола: "Жду извинений от болельщиков "Милана", оскорблявших меня и Доннарумму"

Агент Мино Райола рассчитывает на то, что болельщики извинятся за свое поведение во время ситуации вокруг продления контракта вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы. Голкипер отказывался заключать новое соглашение, в результате чего поклонники "красно-черных" начали критиковать и футболиста, и его представителя. Они были обвинены в жадности и желании нажиться. В итоге Доннарумма продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

- Мы сумели сделать так, чтобы он остался в команде, чего он с самого начала и хотел, - цитирует Radio CRC Райолу. - Теперь я жду извинений от болельщиков и журналистов. Они говорили, что мы требовали у "Милана" капитанскую повязку, но клуб сам нам ее предлагал. Думаю, у нас единственная страна, где болельщики думают, что это они управляют клубом. В других странах нет этих баннеров с оскорблениями клуба или игрока.