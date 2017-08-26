Мино Райола: "Я не против Бонуччи, но хочется понять ситуацию. "Милан" обещал капитанскую повязку Доннарумме"

Агент Мино Райола удивлен решением руководства "Милана" отдать капитанскую повязку защитнику Леонардо Бонуччи, который пополнил состав "россонери" этим летом. По словам представителя вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, клуб во время переговоров по продлению контракта с его клиентом обещал, что 18-летний голкипер станет капитаном.

Напомним, после завершения сезона-2016/17 Доннарумма отказывался от продления контракта с "Миланом" и был близок к уходу из клуба. После длительных переговоров стороны договорились о новом соглашении, которое рассчитано до конца сезона-2020/21.

– Рад тому, что Доннарумма остался в „Милане“, – цитирует Rai Sport Райолу. – Мы уважаем его решение. В клубе обещали, что он получит капитанскую повязку. Я не против Бонуччи, но хочется понять ситуацию.