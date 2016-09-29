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Мино Райола: "В "Ювентусе" все еще злятся на меня за сорвавшийся трансфер Матюиди"

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Агент полузащитника "ПСЖ" Блэза Матюиди Мино Райола уверен, что в "Ювентусе" все еще злятся на него за сорвавшийся трансфер французского хавбека. Также он отметил, что игрок не ведет переговоров о новом контракте с парижанами.

- Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи все еще злится на меня за Матюиди, но это не моя вина, - цитирует Rai Sport Райолу. - Мы почти договорились о трансфере, но потом президент "ПСЖ" вмешался и заблокировал сделку. Тем не менее, Паратичи не должен расстраиваться, так как слухи о переговорах о новом контракте Матюиди лишь слухи. В январе игроки редко покидают "ПСЖ", но посмотрим, что произойдет.

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