Мино Райола: "СМИ хотят развязать войну между мной и "Миланом"

Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола утверждает, что СМИ пытаются развязать войну между ним и клубом. Вчера в СМИ появилась информация, что "россонери" пригрозили вывести голкипера из состава в том случае, если он не подпишет новый контракт.

- Никто не говорил, что Доннарумма не хочет продлевать контракт с "Миланом", - цитирует Football Italia Райолу. - Не думаю, что миланское руководство ставило ультиматум игроку. Думаю, СМИ просто пытаются создать войну между мной и "Миланом". После отпуска рассмотрим все варианты.