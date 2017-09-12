Мино Райола: "Руководству "Милана" и фанатам повезло, что Доннарумма остался"

Агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы назвал неправильным решение руководства клуба предложить его клиенту капитанскую повязку. По его словам, 18-летний голкипер слишком молод для этого.

- Руководству клуба и болельщикам повезло, что Доннарумма захотел остаться в "Милане", - цитирует 7 Gold Райолу. - Капитанская повязка? Мы никогда не просили об этом, нам ее предложили. Но это неправильно - он слишком молод. Джанлуиджи называли меркантильным, но когда он остался, моралисты извинялись.

Напомним, после завершения сезона-2016/17 Доннарумма отказывался от продления контракта с "Миланом" и был близок к уходу из клуба. После длительных переговоров стороны договорились о новом соглашении, которое рассчитано до конца сезона-2020/21.

Ранее Райола высказывал недовольство тем, что руководство "Милана", несмотря на обещание, не сделало Доннарумму капитаном. Главный тренер "россонери" Винченцо Монтелла, в свою очередь, заявил, что никто в клубе не давал такого обещания.