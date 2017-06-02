Мино Райола: "Никогда бы не купил Игуаина за 90 миллионов евро"

Известный агент Мино Райола заявил, что никогда бы не купил Гонсало Игуаина за такую большую сумму, как "Ювентус" прошлым летом. Тем не менее, он признал, что это была хорошая сделка. Напомним, чемпионы Италии заплатили "Наполи" за аргентинского форварда 90 миллионов евро.

- Я бы никогда не купил Игуаина за такие деньги, – цитирует Corriere dello Sport Райолу. - Однако, в конце концов, "Юве" был прав. Благодаря голам Игуаина они выиграли шестой чемпионский титул подряд, третий Кубок Италии подряд и во второй раз за последние три года вышли в финал Лиги чемпионов. Интересно, где бы был сейчас "Наполи", если бы не продал Гонсало.