Мино Райола: "Не верю в китайских инвесторов "Милана"

Агент голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола заявил, что пока руководство не решит вопрос с продажей клуба китайским инвесторам, вопрос о продлении контракта с игроком не будет обсуждаться. Также представитель вратаря заявил, что не верит в потенциальных владельцев красно-черных.

– Когда речь заходит о Доннаруме, то тут все просто – месяц назад я заключил с "Миланом" взаимное соглашение, что мы не будем говорить об этом, пока не будет улажена ситуация с покупкой клуба китайскими инвесторами, – цитирует Football Italia Райолу. – Он игрок "Милана", но мы знаем, что происходит в клубе. Ему сейчас просто нужно сосредоточиться на своей работе, а я сосредоточен на своей. У него есть еще полтора года по нынешнему контракту.

Китайские инвесторы не все одинаковые. Я должен различать. Например, владельцы "Интера" имеют четкие идеи перезапустить клуб, чтобы войти в шестерку ведущих команд в мире. У них есть финансовые возможности для этого, и я уверен, что они это сделают.

С миланскими же покупателями я не знаком, и до сих пор они никак не проявили себя. Это не очень хорошо, но надеюсь, что они смогут сделать важные вещи с "Миланом". Но я не верю в это.