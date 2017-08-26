Мино Райола: "Не припомню, чтобы я советовал "Барселоне" Инсинье"

Известный агент Мино Райола опроверг слухи о том, что он занялся делами нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье. Ранее появилась информация, что Райола предложил игрока "Барселоне".

– Я не могу вспомнить, чтобы открыто советовал "Барселоне" Инсинье, – цитирует Rai Sport Райолу. – Это отличный игрок, поэтому я не могу ошибаться. Я всегда слежу за собой, когда говорю что-либо президенту "Барселоны" или любого другого клуба.

Я представляю Инсинье? У Лоренцо есть агент, и он с ним работает. Мы же активно работаем с его братом Роберто. Надеюсь поработать с Лоренцо в будущем. А сейчас у него есть агент. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.