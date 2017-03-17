18:46 | ФУТБОЛ — Италия

Мино Райола: "Ибрагимович в "Наполи"? Забудьте об этом"

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Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича Мино Райола опроверг информацию о возможном переходе футболиста в "Наполи". Ранее президент клуба Аурелио Де Лаурентис заявлял, что мечтает о переходе шведского форварда в свою команду. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 41 матч во всех клубных турнирах и забил 26 голов.

– Ибра в Неаполе? Забудьте об этом, – цитирует Football Italia Райолу. – Златана не будет в этом клубе в следующем сезоне. Чья-то мечта не осуществится.

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Материалы REN-TV

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