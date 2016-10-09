Мино Райола: "Хочу понять, насколько новые инвесторы "Милана" заинтересованы в Доннарумме"

Агент вратаря "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола уверен, что его подопечный способен стать лучшим голкипером в мире. Представитель игрока пока не знает, продолжит ли Доннарумма выступать за красно-черных.

- Ему только 17 лет, но своей уверенностью он напоминает ветеранов, - приводит Football Italia слова Райолы. - На каждой тренировке он упорно работает, чтобы стать лучше. Он может стать лучшим в мире голкипером. Останется ли он в "Милане" с приходом новых инвесторов? Сейчас я хочу понять, насколько они заинтересованы в его услугах. Если кто-то спрашивает о его трансфертной стоимости, то это значит, что они не могут его подписать.