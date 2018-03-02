Мино Райола: "Доннарумма должен перейти в топ-клуб в следующем сезоне"

Мино Райола, агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, отметил, что голкипер еще не является лучшим в мире. Райола также добавил, что в следующем сезоне молодой итальянец должен перейти в топ-клуб.

- Доннарумма еще не лучший вратарь в мире, - сказал для радиостанции Kiss Kiss Napoli Райола. - Но он станет таким, если сделает правильный выбор в своей карьере. Он должен перейти в топ-клуб в следующем году.

Напомним, что контракт Доннаруммы с "Миланом" рассчитан до лета 2021 года.