Мино Райола: "Буду агентом Инсинье"

Известный футбольный агент Мино Райола объявил, что теперь представляет интересы вингера "Наполи" Лоренцо Инсинье. Тем не менее, игрок пока не уладил все формальности со своими прежним представителем.

– Разочарован, что чемпионат мира в России пройдет без сборной Италии, – цитирует Rai Sport Райолу. – Сожалею за своих клиентов: Доннарумму, Верратти, Бонавентуру, Балотелли... Инсинье. Виноват в этом Вентура и те, кто его назначил. Я – агент Инсинье? В данный момент он решает последние детали с нынешним агентом. Он впечатляющий игрок. "Наполи" не хотят продавать своих ценных игроков, поэтому посмотрим, каким будет его будущее.