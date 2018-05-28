Мино Райола: "Анчелотти – отличный выбор для "Наполи"

Известный агент Мино Райола выразил мнение, что руководство "Наполи" сделало правильный выбор, назначив Карло Анчелотти на пост главного тренера. 58-летний итальянец возглавил неаполитанскую команду 23 мая.

- Никто не может поставить под сомнение бренд Анчелотти, - цитирует Райолу Football Italia. – "Наполи" сделал отличный выбор. У Карло есть мотивация, он является великим тренером, а это гарантия для больших игроков.

Анчелотти выигрывал чемпионат Италии, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов, возглавляя "Милан".