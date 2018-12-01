Милота дня от Роналду. Португалец показал младших детей

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился милым роликом с его младшими детьми.

Напомним, у 32-летнего форварда от суррогатных матерей есть сын Криштиану (2010 года рождения), близнецы Ева и Матеу (2017) и дочь Алана Мартина, которую футболисту подарила его девушка Джорджина Родригес.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне 33-летний португалец провел 17 матчей в составе "бьянконери", забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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