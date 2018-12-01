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Милота дня от Роналду. Португалец показал младших детей

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился милым роликом с его младшими детьми.

Напомним, у 32-летнего форварда от суррогатных матерей есть сын Криштиану (2010 года рождения), близнецы Ева и Матеу (2017)  и дочь Алана Мартина, которую футболисту подарила его девушка Джорджина Родригес.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне 33-летний португалец провел 17 матчей в составе "бьянконери", забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️❤️❤️😂

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 1 Дек 2018 в 1:38 PST

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