Милош Красич: "С приходом Конте в "Юве" для меня все закончилось"

Полузащитник польской "Лехии" Милош Красич, ранее выступавший за "Ювентус", признался, что до сих пор не знает, почему бывший главный тренер туринской команды Антонио Конте решил от него отказаться. Также серб рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес перед уходом в "Фенербахче".

– Я был в отличной форме в 2010 году, – приводит sport.pl слова Красича. – Играл вместе с Дель Пьеро, Буффоном, Пирло, но все для меня закончилось после прихода Антонио Конте. Он отличный специалист, сразу предупредил, что изменит схему игры. Он говорил со мной несколько раз и объяснял, что от меня ждет. Я делал все, что мог, казалось, что у меня получается, но Конте видел ситуацию по-другому.

Я был уверен, что в "Ювентусе" останусь надолго, но тренер предпочел мне других игроков. На самом деле я до сих пор не знаю, почему Конте решил отказаться от меня. Ко мне проявляли интерес много разных клубов – "Тоттенхэм", "Лацио", "Сампдория", но в итоге я выбрал "Фенербахче". Мне предложили четырехлетний контракт с высокой зарплатой, а "Ювентус" получил за меня приличную компенсацию. Казалось, что это лучший вариант, однако там мне тоже не хватало доверия.

Дебютировал я удачно, но потом получил травму. Клуб купил новых игроков, турки – очень вспыльчивая нация. Когда я вернулся в строй, меня выпускали только в концовках матчей. Я нормально тренировался, хорошо себя чувствовал, но мне не доверяли и говорили, что я не готов. До сих пор не понимаю, почему так все получилось. Если бы некоторые вещи сложились иначе, у меня была бы отличная карьера на топ-уровне.

Красич выступал за туринский клуб с 2010 по 2012 год и провел в его составе 50 матчей. В "Ювентус" хавбек перешел из московского ЦСКА, в составе которого дважды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.