Милош Красич: "Не хватило амбициозности, чтобы добиться успеха в "Ювентусе"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Милош Красич понимает, что не оправдал ожиданий руководства туринцев. Хавбек, выступавший за "Старую синьору" с 2010 по 2012 год, не исключает, что не добился успеха из-за недостатка амбиций.

- Понимаю, что в "Ювентусе" ожидали от меня большего, - приводит Gianlucadimarzio слова Красича. - Я первый, кто должен это осознавать. В Италии все получилось не очень удачно. Может быть, мне не хватило характера, я был недостаточно амбициозен. Возможно, нужно было тренироваться более усердно и требовать от себя большего.