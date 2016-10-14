12:48 | ФУТБОЛ — Италия

Милош Красич: "Не хватило амбициозности, чтобы добиться успеха в "Ювентусе"

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Бывший полузащитник "Ювентуса" Милош Красич понимает, что не оправдал ожиданий руководства туринцев. Хавбек, выступавший за "Старую синьору" с 2010 по 2012 год, не исключает, что не добился успеха из-за недостатка амбиций.

- Понимаю, что в "Ювентусе" ожидали от меня большего, - приводит Gianlucadimarzio слова Красича. - Я первый, кто должен это осознавать. В Италии все получилось не очень удачно. Может быть, мне не хватило характера, я был недостаточно амбициозен. Возможно, нужно было тренироваться более усердно и требовать от себя большего.

Дополнительная информация

http://gianlucadimarzio.com/news-cat/lechia-danzica-krasic-juventus-cerano-pirlo-vidal-e-altri-top-player-era-troppo-per-me/

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