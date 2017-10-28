Милик восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Лечащий врач нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика Пьеро Мариани сообщил, что восстановление поляка идет быстрее, чем ожидалось. Форвард в сентябре получил травму колена, из-за которой выбыл до конца года.

- Милик выглядит лучше, если сравнивать ход восстановления после травмы спустя месяц после операции сейчас и в прошлом году, - цитирует Football Italia Мариани. - На мышечном уровне восстановление проходит хорошо и даже лучше, чем мы предполагали изначально.

До травмы Милик провел 5 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола.