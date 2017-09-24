Милик повредил правое колено спустя год после того, как травмировал левое

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик в матче 6-го тура чемпионата Италии против СПАЛ (3:2) полечил травму правого колена, сообщает Football Italia. Степень серьезности повреждения предстоит определить клубным врачам в воскресенье. Игроку проведут дополнительное медобследование. Поляк может пропустить от двух недель до двух месяцев.

Напомним, в октябре 2016 года форвард получил разрыв крестообразной связки левого колена в матче сборной Польши против Дании. Из-за этого он оставался вне игры на протяжении четырех месяцев.