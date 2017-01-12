Врач "Наполи" Альфонсо де Николо сообщил, что нападающий Аркадиуш Милик может вернуться в строй через две недели. В октябре 22-летний поляк получил разрыв крестообразной связки колена в матче за национальную сборную. Предполагается, что Милик может принять участие в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Палермо".

- Я всегда стесняюсь получать слова благодарности в ситуациях, подобных той, в которой оказался Милик, - приводит Football Italia слова Альфонсо де Николо. - Прежде всего, комплименты должны быть адресованы президенту клуба Аурелио де Лаурентису и профессору Пиерпало Мариани, который выполнил операцию. Многие не догадываются о том, насколько президент клуба переживает за игроков команды, особенно, когда они получают повреждения. Ну а то, что сделал Мариани в сложнейшей ситуации с крестообразной связкой Милика, просто не поддается никаким сравнениям.

Программа восстановления польского футболиста уже согласована. Завтра он сможет приступить к тренировкам в общей группе. Могу предположить, что через две недели Милик сможет выйти на поле. Решение о его участии в матче будет принимать главный тренер команды Маурицио Сарри.

В нынешнем сезоне поляк провел в составе неаполитанской команды 11 матчей во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.