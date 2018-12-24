"Милан" знал о слежке бывшего владельца клуба

Совет директоров "Милана" знал о слежке бывшего владельца клуба Йонхонга Ли, информирует Football Italia. Китайский бизнесмен следил за журналистами и сотрудниками клуба, так как боялся, что пресса узнает о его банкротстве и пытался скрыть информацию от общественности.

Адвокат бывшего президента "россонери" Марко Фассоне заявил, что решение нанять детективов для слежки за журналистами было "согласовано и одобрено” всем советом "Милана".

Напомним, что Ли нанял четырех частных детективов и две спецмашины для слежки за четырьмя журналистами. Она велась в последние недели правления бизнесмена: с 19 февраля по 2 марта. Услуги обошлись в 80 тысяч евро.

Китайский бизнесмен также потребовал доступ к ноутбукам, планшетам и смартфонам директоров "Милана" и запросил записи телефонных переговоров четырех сотрудников клуба.

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