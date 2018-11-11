"Милан" - "Ювентус": Игуаин и Роналду сыграют с первых минут

"Милан" и "Ювентус" объявили составы на матч 12-го тура чемпионата Италии. С первых минут встречу начнут нападающий "россонери" Гонсало Игуаин и форвард "бьянконери" Криштиану Роналду.

Состав "Милана": Дж. Доннарумма, Абате, Запата, Романьоли, Родригес, Сусо, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Кастильехо, Игуаин.

Запасные: Рейна, А. Доннарумма, Калабриа, Белланова, Симич, Лаксальт, Маури, Монтоливо, Бертолаччи, Халилович, Борини, Кутроне.

Состав "Ювентуса": Щенсны, Канселу, Кьеллини, Бенатиа, Сандру, Бентанкур, Пьянич, Матьюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

Запасные: Перин, Пинсольо, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Бардзальи, Хедира, Бернардески, Куадрадо, Коста, Кин.

Все о чемпионате Италии - здесь