"Милан" - "Ювентус": букмекеры оценили шансы команд

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Ювентусом". Встреча в Милане начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Милан" - "Ювентус"

Прогноз Winline – П1 4.17 – Н 3.58 – П2 1.92

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" - "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Милан" - "Ювентус" – в субботу, 28 октября, на канале "Матч! Футбол 2".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Милан": Доннарумма - Сапата, Романьоли, Родригес - Абате, Кессье, Билья, Борини - Сусо, Хакан Чалханоглу - Калинич.

"Ювентус": Буффон - Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Асамоа - Пьянич, Хедира - Куадрадо, Дибала, Манджукич - Игуаин.

ПОТЕРИ: Бонуччи, Вергара (оба - дисквалификация), Конти, Калабрия, Бонавентура (все - травма) - Бенатиа, Хеведес, Пьяца (все - травма).