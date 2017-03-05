"Милан" взял верх над "Кьево"

"Милан" переиграл "Кьево" в матче 27-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1. Дублем в составе красно-черных отметился нападающий Карлос Бакка. Команда Винченцо Монтеллы набрала 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Милан" – "Кьево" – 3:1 (1:1)

Голы: Бакка, 24 (1:0). де Гузман, 42 – с пенальти (1:1). Бакка, 70 (2:1). Лападула, 82 – с пенальти (3:1).

Нереализованный пенальти: Бакка (М), 45 (мимо)

"Милан": Доннарумма, Сапата, Ванджони, Де Шильо, Романьоли, Соса, Бертолаччи, Деулофеу, Локателли (Лападула, 61), Бакка (Куцка, 79), Сусо (Окампос, 35).

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Дайнелли, Каччаторе, де Гузман (Кийен, 84), Бирса, Радованович, Кастро, Гакпе (Иско, 63), Меджорини (Инглезе, 54).

Предупреждения: Деулофеу, 33. Цесар, 45+2. Окампос, 90+2.

Судья: Мареска.

4 марта. Милан. Стадион "Сан-Сиро".