"Милан" в гостях одолел "Палермо"

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях взял верх над "Палермо" со счетом 2:1. В другом поединке "Аталанта" разгромила "Сассуоло" – 3:0.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Палермо" – "Милан" – 1:2 (0:1)

Голы: Сусо, 15 (0:1). Несторовски, 71 (1:1). Лападула, 82 (1:2).

"Палермо": Посавец, Райкович, Анджелкович, Ционек, Алеесами, Гацци, Хильемарк (Куайсон, 85), Шаллаи (Диаманти, 57), Бруну Энрике, Несторовски, Эмбало (Ло Фасо, 57).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате, Де Шильо, Романьоли, Бонавентура, Куцка (Поли, 72), Пашалич (Фернандес, 63), Локателли, Бакка (Лападула, 79), Сусо.

Предупреждения: Де Шильо, 26. Ционек, 64. Диаманти, 89.

Судья: Маццолени (Италия).

"Сассуоло" – "Аталанта" – 0:3 (0:3)

Голы: Гомес, 19 (0:1). Кальдара, 24 (0:2). Конти, 43 (0:3).

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Терранова, Ачерби, Лирола (Риччи, 31), Бьондини, Пеллегрини (Маццителли, 71), Матри (Йеммелло, 46), Дефрель, Политано.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Зуканович, Кальдара, Конти (Раймонди, 89), Гомес (Д`Алессандро, 86), Куртич, Гальярдини (Мильяччо, 90+1), Спинаццола, Кессиэ, Петанья.

Предупреждения: Бьондини, 13. Гаццола, 45. Гальярдини, 58. Конти, 61. Пелузо, 70. Риччи, 78.

Судья: Мареска (Италия).