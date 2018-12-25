"Милан" в CAS обжалует санкции со стороны УЕФА

"Милан" на своем официальном сайте заявил, что обжалует санкции со стороны УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). "Россонери" были наказаны за нарушение финансового fair-play.

– "Милан" принял к сведению решение УЕФА и выражает свое разочарование, – говорится в заявлении клуба. – Мы обжалуем это решение в CAS.

"Милан" был оштрафован на 12 миллионов евро, также ему ограничили заявку на еврокубки и обязали вернуться к соответствию требованиям финансового fair-play к лету 2021 года, иначе клуб ждет дисквалификация.