"Милан" уступил "Сампдории", продлив серию поражений до трех матчей

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Милан" уступил "Сампдории" - 0:1. Единственный гол в этой встрече был забит на 70-й минуте. Нападающий генуэзцев Луис Муриэль реализовал пенальти. Отметим, что данное поражение стало для красно-черных третьим подряд в рамках итальянского первенства.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Милан" - "Сампдория" - 0:1 (0:0)

Гол: Муриэль, 70 - с пенальти (0:1).

"Милан": Доннарумма, Сапата, Палетта, Романьоли, Соса, Куцка, Бертолаччи (Окампос, 79), Деулофеу, Пашалич (Абате, 72), Бакка (Лападула, 72), Сусо.

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Прат, Фернандеш (Джуричич, 54), Линетти, Торрейра, Квальярелла (Шик, 71), Муриэль (Альварес, 80).

Предупреждения: Торрейра, 28. Бакка, 45. Сусо, 60. Куцка, 63. Соса, 85. Джуричич, 90.

Удаление: Соса (Милан), 90.

Судья: Гвида.

5 февраля. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.