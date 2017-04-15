"Милан" ушел от поражения в матче с "Интером" на 6-й добавленной минуте

"Интер" и "Милан" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии - 2:2. Красно-черные уступали со счетом 0:2, но на 83-й минуте отыграли один мяч, а на шестой добавленной Кристиан Сапата принес номинальным гостям ничью.

Встреча стала первой для "Милана" после продажи китайским инвесторам. Владельцы "Интера", напомним, также представляют Китай.

Чемпионат Италии

Серия A

32-й тур

"Интер" - "Милан" - 2:2 (2:0)

Голы: Кандрева, 36 (1:0). Икарди, 44 (2:0). Романьоли, 83 (2:1). Сапата, 90+6 (2:2).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Медель, Миранда, Нагатомо, Жоау Мариу (Мурильо, 80), Кондогбья, Гальярдини (Бьябьяни, 90+1), Кандрева, Икарди, Перишич (Эдер, 68).

"Милан": Доннарумма, Калабрия (Окампос, 81), Романьоли, Сапата, Де Шильо, Куцка (Локателли, 57), Соса (Лападула, 75), Фернандес, Сусо, Бакка, Деулофеу.

Предупреждения: Куцка, 34. Кандрева, 36. Ханданович, 87. Гальярдини, 90+3. Локателли, 90+5.

Судья: Орсато.