"Милан" упустил победу над "Интером" в компенсированное время

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Италии со счетом 2:2. В составе красно-черных дублем отметился Сусо. У черно-синих голы забили Антонио Кандрева и Иван Перишич, при этом последний – на второй компенсированной минуте.
Команда Винченцо Монтеллы набрала 26 очков и сравнялась в турнирной таблице с "Ромой", идущей на втором месте. В активе "Интера" – 18 баллов.
Чемпионат Италии
Серия А
13-й тур
"Милан" – "Интер" – 2:2 (1:0)
Голы: Сусо, 42 (1:0). Кандрева, 53 (1:1). Сусо, 58 (2:1). Перишич, 90+2 (2:2).
"Милан": Доннарумма, Абате, Палетта, Гомес, Де Шильо, Локателли, Куцка, Бонавентура (Пашалич, 88), Сусо, Бакка (Фернандес, 71), Ньянг (Лападула, 79).
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Миранда, Медель (Мурильо, 37), Ансальди (Нагатомо, 65), Кондогбья, Брозович (Йоветич, 75), Жоау Мариу, Кандрева, Икарди, Перишич.
Предупреждения: Кондогбья, 19. Куцка, 22. Де Шильо, 32. Ансальди, 49. Йоветич, 78. Перишич, 90+2.
Судья: Тальявенто (Италия).
Милан. Стадион "Сан-Сиро".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/