"Милан" упустил победу над "Интером" в компенсированное время

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Италии со счетом 2:2. В составе красно-черных дублем отметился Сусо. У черно-синих голы забили Антонио Кандрева и Иван Перишич, при этом последний – на второй компенсированной минуте.

Команда Винченцо Монтеллы набрала 26 очков и сравнялась в турнирной таблице с "Ромой", идущей на втором месте. В активе "Интера" – 18 баллов.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Милан" – "Интер" – 2:2 (1:0)

Голы: Сусо, 42 (1:0). Кандрева, 53 (1:1). Сусо, 58 (2:1). Перишич, 90+2 (2:2).

"Милан": Доннарумма, Абате, Палетта, Гомес, Де Шильо, Локателли, Куцка, Бонавентура (Пашалич, 88), Сусо, Бакка (Фернандес, 71), Ньянг (Лападула, 79).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Миранда, Медель (Мурильо, 37), Ансальди (Нагатомо, 65), Кондогбья, Брозович (Йоветич, 75), Жоау Мариу, Кандрева, Икарди, Перишич.

Предупреждения: Кондогбья, 19. Куцка, 22. Де Шильо, 32. Ансальди, 49. Йоветич, 78. Перишич, 90+2.

Судья: Тальявенто (Италия).

Милан. Стадион "Сан-Сиро".