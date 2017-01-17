00:42 | ФУТБОЛ — Италия

"Милан" сыграл вничью с "Торино"

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"Торино" и "Милан" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии – 2:2. В составе хозяев отличились Андреа Белотти и Марко Бенасси. Гости смогли отыграться благодаря голам Андреа Бертолаччи и Карлоса Бакки. Добавим, что "россонери" заканчивали встречу вдесятером после удаления Алессио Романьоли.


"Торино" идет на 8-м месте в турнирной таблице, "Милан" занимает 5-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Торино" - "Милан" - 2:2 (2:0)

Голы: Белотти, 21 (1:0). Бенасси, 26 (2:0). Бертолаччи, 55 (2:1). Бакка, 60 - с пенальти (2:2).

Нереализованный пенальти: Ляич (Торино), 32 (вратарь)

"Торино": Харт, Моретти, Россеттини, Дзаппакоста, Баррека, Оби (Итурбе, 61), Бенасси (Базелли, 81), Вальдифиори (Лукич, 67), Ляич, Яго Фальке, Белотти.

"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате, Романьоли, Калабрия (Ванджони, 87), Бонавентура (Ньянг, 84), Бертолаччи (Куцка, 74), Пашалич, Локателли, Бакка, Сусо.

Предупреждения: Локателли, 25. Моретти, 40. Романьоли, 45. Белотти, 50. Оби, 57. Россеттини, 59. Яго Фальке, 79.

Удаление: Романьоли (Милан), 89.

Судья: Тальявенто.

16 января. Турин. Стадион Olimpico Di Torino.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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