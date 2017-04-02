"Милан" сыграл вничью с "Пескарой", "Фиорентина" победила "Болонью"

В матче 30-го тура серии А "Пескара" на своем поле сыграла вничью с "Миланом" – 1:1. Хозяева открыли счет на 12-й минуте после грубой ошибки вратаря красно-черных Джанлуиджи Доннаруммы. Но миланцы смогли отыграться благодаря голу Марио Пашалича.

В другом поединке "Фиорентина" дома одолела "Болонью" – 1:0. Единственный гол на счету Хумы Бабакара. "Фиалки" занимают восьмое место в таблице чемпионата, "Милан" идет на седьмой строчке. "Болонья" – 14-я, "Пескара" расположилась на последнем месте.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Пескара" – "Милан" – 1:1 (1:1)

Голы: Палетта, 12 - в свои ворота (1:0). Пашалич, 41 (1:1).

"Пескара": Фьорилло, Бово, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Мунтари (Бруно, 66), Мемушай (Миличевич, 85), Бенали, Кулибали, Баэбек, Капрари (Черри, 76).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Ванджони, Романьоли, Калабрия, Фернандес (Куцка, 76), Соса (Локателли, 70), Деулофеу, Окампос, Пашалич, Бакка (Лападула, 58).

Предупреждения: Бираги, 25. Бово, 52. Палетта, 58. Кулибали, 62. Соса, 63. Мемушай, 75. Локателли, 78. Бруно, 85.

Судья: Маццолени.

2 апреля. Пескара. Стадион "Адриатико".

OK Donnarumma what did you smoke? pic.twitter.com/3OdCCSMybH – Eden (@EdenDassidy) 2 апреля 2017 г.

"Фиорентина" – "Болонья" – 1:0 (0:0)

Гол: Бабакар, 51.

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Милич, Валеро, Санчес, Бадель, Иличич (Сапонара, 70), Кристофоро, Калинич (Бабакар, 46), Тельо (Кьеза, 84).

"Болонья": Миранте, Гастальделло, Торосидис (Ди Франческо, 77), Мбай, Майетта, Таидер (Джемаили, 54), Крейчи, Вивиани (Надь, 54), Верди, Донса, Дестро.

Предупреждения: Дестро, 29. Бадель, 59. Томович, 70. Кристофоро, 78. Крейчи, 90.

Судья: Довери.

2 апреля. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".