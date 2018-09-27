"Милан" сыграл вничью с "Эмполи"

"Милан" и "Эмполи" сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе "россонери" отметился полузащитник Лукас Билья, у хозяев поля отличился нападающий Франческо Капуто.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Эмполи" - "Милан" - 1:1 (0:1)

Голы: Капецци, 10 - в свои ворота (0:1). Капуто, 71 - с пенальти (1:1).

"Эмполи": Терраччано, Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Капецци (Расмуссен, 75), Беннасер, Крунич, Траоре (Бриги, 81), Капуто, Ла Гумина (Мчедлидзе, 65).

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура, Лаксальт, Кессье (Бакайоко, 78), Борини (Самуэль Кастильехо, 73), Сусо, Хакан Чалханоглу (Кутроне, 73).

Предупреждения: Калабрия, 45+1. Майетта, 53. Капецци, 54. Лаксальт, 83.

Судья: Фаббри (Италия).

27 сентября. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

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