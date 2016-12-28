18:05 | ФУТБОЛ — Италия

"Милан" собирается предложить Доннарумме контракт на 50 миллионов евро

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Китайские владельцы "Милана" намерены сохранить голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Corriere Dello Sport. Инвесторы готовы предложить 17-летнему футболисту контракт на 50 миллионов евро, который будет рассчитан на пять лет.

Также Доннарумма будет получать порядка 5 миллионов евро каждый год в качестве бонуса. Для футболиста это будет заметное повышение, так как на данный момент он получает 160 тысяч евро в неделю. Голкипер выступает за основную команду с 2015 года и в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей.

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