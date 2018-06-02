Милан Шкриньяр: "Я мог бы повторить путь Хамшика в "Наполи" и надолго остаться в "Интере"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр сказал, что не думает об уходе из команды. Он отметил, что не против повторить путь Марека Хамшика, который отказался уходить из "Наполи".

- Я счастлив в "Интере", все остальное не имеет значения. Не знаю, что происходит на трансферном рынке, и не буду это комментировать, - цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport. - Не знаю, хочет ли меня "Барселона" или другой клуб. Мне это неинтересно. У меня в голове только "Интер". Могу ли я остаться здесь надолго? Это возможно. Мой друг Марек Хамшик стал идолом болельщиков "Наполи". Почему это же не может случиться со мной в "Интере"?

"Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и сыграет в Лиге чемпионов. 23-летний хорват в прошедшем сезоне провел 38 игр в серии А и забил четыре гола.