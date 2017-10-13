Милан Шкриньяр: "Милан" не в кризисе"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр ждет ожесточенного противостояния с "Миланом" в ближайшем матче серии А. Он подчеркнул, что не видит признаков кризиса у "россонери".

– Я уже думаю об игре с "Миланом", – цитирует Gazzetta dello Sport Шкриньяра. – Несколько дней сосредоточен на этом. Это большой матч для нас и для фанатов. "Милан" не в кризисе. Не нужно смотреть на последние результаты. Там отличные игроки, которые способны справляться со сложными ситуациями. Дерби – отдельное противостояние. Нам нужна только победа.