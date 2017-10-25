Милан Шкриньяр: "Даже не думал, что получится такой старт в "Интере", Спаллетти мне очень помогает"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр признался, что не ожидал такого старта карьеры в миланском клубе. 22-летний словак в июле перебрался в стан черно-синих, в этом сезоне на его счету 10 матчей и 2 гола. "Интер" лидирует в турнирной таблице.

- Ожидал ли я, что начну так хорошо? Даже не думал о таком, - цитирует Sky Sport Italia Шкриньяра. - Я хочу помогать команде в каждой игре, и если мы побеждаем, то становимся счастливыми. Что меня вдохновляет? Я смотрю другие матчи. Всем доволен, потому что я всегда работал под руководством великих тренеров. Спаллетти также очень помогает мне.

Игрок, который вдохновляет меня больше всего? Из итальянской лиги мне очень нравится Кулибали. Он очень хорошо. Также есть Бонуччи и Миранда, у которых я могу только учиться.