"Милан" сделает Доннарумму капитаном

Руководство "Милана" намерено передать капитанскую повязку голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Football Italia. Клуб пойдет на такой шаг, чтобы оставить 18-летнего вратаря в команде и подписать новый контракт.

Ожидается, что Доннарумме будет предложено соглашение на сумму в 3,5 миллиона евро за сезон. Цифра будет повышаться каждый год по контракту. Итальянец является воспитанником "Милана" и играет за главную команду с 2015 года. Всего за клуб он провел 67 матчей, в которых пропустил 71 мяч.