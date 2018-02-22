"Милан" с ноября ведет переговоры с Конте

Представители "Милана" с ноября общаются с главным тренером "Челси" Антонио Конте на предмет перехода в итальянский клуб, утверждает Calcio Mercato. "Россонери" следят за ситуацией итальянского специалиста в Англии и готовы пригласить его в случае увольнения.

Напомним, сезон "Милан" начинал под руководством Винченцо Монтеллы, однако после серии неудачных игр он был отправлен в отставку. Команду возглавил экс-полузащитник Дженнаро Гаттузо, под руководством которого красно-черные одержали 9 побед в 16 матчах.