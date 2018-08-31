"Милан" – "Рома": прямой эфир, трансляция – в 21.30 (видео)

В этот уик-энд пройдет третий тур чемпионат Италии по футболу среди команд серии А. И в гости к "Милану" приедет "Рома". Причем, для хозяев это будет вторая игра в серии А в сезоне, потому что их игру с "Дженоа" перенесли из-за трагедии в Генуе, а в первой они уступили "Наполи" (2:3). А римляне, напомним, уже набрали четыре очка. Пятничный матч состоится на арене Giuseppe Meazza, стартовый свисток прозвучит – в 21.30 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Италии с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Милан" – "Рома" – в матч-центре сайта.

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"Милан" – "Рома": прямой эфир