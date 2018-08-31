"Милан" - "Рома": видеотрансляция матча - в 21.30

В первом матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу в пятницу, 31 августа, встречаются "Милан" и "Рома". Игра нового уик-энда серии А начнется в 21.30 по московскому времени.

"Милан" пропустил стартовый тур сезона в связи с переносом домашнего матча с "Дженоа" после трагедии с обрушением моста в Генуе и на прошлой неделе проиграл "Наполи" (2:3). "Рома" в двух матчах набрала 4 очка, победив в гостях "Торино" (1:0) и на своем поле сыграв вничью с "Аталантой" (3:3).

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Милан" - "Рома": чемпионат Италии по футболу, серия А, 3-й тур, 31 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 21.30 (мск)

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